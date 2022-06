Le jardin design

Il existe des centaines de façon d’aménager un jardin, et le style que vous choisissez en dira forcément long sur vous et votre rapport à la déco. Si vous aimez les lignes droites et le design épuré, vous ne choisirez probablement pas un style romantique ; si vous aimez le ludique et la couleur, vous ne vous dirigerez sans doute pas vers le jardin japonais. Enfin, si vous êtes fan de fleurs et de plantes vertes, vous n’opterez pas pour le style méditérannéen. Intéressons-nous aujourd’hui au jardin design ; que ceux qui aiment le minimalisme et apprécient les matériaux nobles et l’élégance prennent des notes.