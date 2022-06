homify 360° : Maison rustique dans les montagnes

Nous pénétrons dans le salon, accueillis par l'odeur rassurante du bois. Ici, ce n'est pas seulement les planchers, les murs et les poutres du plafond, mais aussi presque tout le mobilier, qui nous révèle la présence chaleureuse de ce matériau naturel. On voit ici comment l'ensemble de la structure est en fait soutenue par des piliers et des poutres en bois massif, qui offre une impression de solidité, de confort et de sécurité. La prévalence des différentes teintes chaudes est, par ailleurs, contrastée par un canapé d'un bleu lumineux: une décision de design qui définit la zone de relaxation, tout près de la grande cheminée en pierre. Derrière le canapé, une paroi de bibliothèques s'ouvre pour révéler les escaliers en bois qui donnent accès à l'aire de repos, en plus d'une grande fenêtre qui apporte de la lumière à l'espace.