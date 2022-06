Une Maison à l'intérieur très Original !

De l'autre côté de la maison, la magie commence à prendre ! On découvre cette superbe vue dans laquelle domine une piscine immense et attrayante. La terrasse bois est une idée singulière unique afin d'une part de mettre en place une ambiance rustique et d'autre part, de favoriser le maintien des installations et ralentir la détérioration générale. Un lieu authentique et apaisant!