Designs français géométriques

Simon Evrard est un jeune designer parisien très prometteur, qui propose des design originaux et hors normes. Pour son projet Auto-production, il conçoit un série de moules en silicone aux motifs et textures géométriques, qui mêlent triangles, carrés et lignes obliques, et qui permettent à l'utilisateur de concevoir des carreaux de plâtre pour habiller un mur ou des mignonnes lampes en plâtre, comme vous pouvez le voir sur la photographie. Cela permet ainsi à tous et chacun de s'inventer designer, ne serait-ce que pour un moment, et de pouvoir créer soi-même c'est magnifiques objets de décoration lumineux.