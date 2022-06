6 Merveilleux Petits Jardins à Copier !!

Ce jardin très original inclut beaucoup d’éléments décoratifs et de mobilier tendance. On remarque d’abord la pergola et les deux sièges très modernes placés autour de la petite table centrale tout aussi contemporaine. Plus loin, nous avons un mix de chaises longues et de grosses plantes en pots qui rendent le jardin plus mystérieux et luxuriant. Un petit jardin très original et surtout très vivant !