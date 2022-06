Comment Organiser efficacement une Buanderie ?

Il semble parfois compliqué de garder la buanderie de la maison organisée et rangée. La buanderie abrite souvent la machine à laver, le sèche-linge, les différents détergents et le linge sale et propre. Les différents équipements ménagers sont aussi regroupés dans cet espace. L'organisation de cette pièce ultra fonctionnelle demande un effort quotidien et une grande optimisation de l'espace disponible.

La situation se complique quand il n'y a, pour des raisons de taille, qu'un petit espace totalement dédié au lavage et au séchage. Il est alors essentiel de créer plusieurs petits coins distincts afin d'optimiser la fonctionnalité de votre buanderie et de faciliter les manoeuvres d'une tâche ménagère à l'autre.

Homify vous propose aujourd'hui 6 conseils qui portent spécifiquement sur l'organisation d'une buanderie parfaite, même lorsque l'espace disponible n'est pas optimal.