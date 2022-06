6 Magnifiques Cuisines Avec Bar !!

Toujours histoire d'ergonomie, cet appartement a su optimiser son espace. Une mezzanine et une cuisine en dessous. Pourtant, l'aménagement du rez-de-chaussée est également impressionnante. Tout y est réfléchi et soigneusement disposé et ce, à l'image de ce bar. Ce dernier est immense et offre à la fois une place de travail et une place de dégustation.

Petit plus : faites appelle à un cuisiniste afin qu'il façonne votre prochaine cuisine !