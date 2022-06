Une Superbe Maison Colorée !

La modernité ne se limite pas à la cheminée précédemment observée. En effet, cette cuisine est également un espace rempli de modernité. Tous les éléments électroménager font partis du nec plus ultra et proposent une décoration acier associée à un violet mural. Notons également les jeux luminaires soigneusement répartis. Enfin, le plus impressionnant, cet îlot central ultra moderne suivis par l'ensemble des chaises de bar. Voici une cuisine qui nous laisse bouche bée !

