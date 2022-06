Top 5 de la semaine: Économisez en vous Amusant !!

’C'est aujourd'hui un vaste projet d'extension et de réhabilitation d'une maison familiale datant des année 70 que nous vous proposons de découvrir. Le but des travaux entrepris par les architectes d'intérieur de l'Atelier FA est d'offrir des espaces simples, lumineux, fonctionnels et contemporains aux occupants de la maison.

Du côté sud, la totalité de la hauteur du bâti a été réutilisée et sublimée grâce à une grande baie vitrée permettant à la lumière naturelle de pénétrer jusqu'au cœur de la maison. La partie séjour en est totalement transformée et offre désormais une zone chaleureuse et conviviale aux propriétaires.

Au nord, une large ouverture sur le jardin a été créée ainsi que trois puits de lumière qui dispersent une lumière douce sur la cuisine et la salle à manger. Une superbe terrasse fonctionnelle relie maintenant l'intérieur et l'extérieur de la maison en toute fluidité.’

Découvrons ensemble le projet..!