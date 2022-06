Des cailloux dans le jardin : 7 idées design

Non aux dalles et aux pavés ! Pour créer un chemin, on leur préfèrera les cailloux, faciles à installer, peu coûteux et qui ont le mérite d’être résistants aux intempéries, à la manière de l’herbe ou du sable. Et en adoptant le caillou, vous n’aurez plus besoin de constamment balayer ou de faire la chasse aux mauvaises herbes !