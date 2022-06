Avant/Après: une Maison Familiale Totalement Réinventée !!

La maison était totalement dégradée. Le toit était tombé intégralement et de la vieille construction restaient juste les murs et les ouvertures. La barrière physique qui sépare l'intérieur de l'extérieur n’existait plus et la maison avait urgemment besoin d’être rénovée.

Le terrain présentait un potentiel incroyable mais avec le haut degré de dégradation de l'endroit, il fallait intervenir dans le tout l'espace d'implication de la maison.