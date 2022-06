Un Appartement Familial totalement Modernisé !!

La ville de Sapporo au Japon est bien connue pour son environnement montagneux, le ski, la bière et le festival de neige annuel où des sculptures massives de glace sont créées. C'est une ville où l'architecture moderne, la conception et le décor se réinventent même dans des appartements minuscules. Aujourd'hui, nous allons être témoin de la transformation brillante d'un vieil appartement terne et miteux dans Sapporo, qui a été exécuté par l'équipe visionnaire des Architectes d'Isshiki Reiji. Le nouveau domicile est simple, aéré et éblouissant : un endroit où l'espace a été utilisé merveilleusement. Le minimalisme est de mise – mais avec du style! Donc regardons de plus près à la rénovation…