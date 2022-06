homify 360° : Maison japonaise en brique

Une fois à l'intérieur de la maison, on peut véritablement profiter des qualités lumineuses que procure la large ouverture aperçue dans la photo précédente. Ce rez-de-chaussé lumineux accueille ainsi les espaces de vie d'une famille de six avec dans un espace ouvert le salon, la salle à manger et la cuisine ainsi que des salles d'eau, des espaces de rangement et une chambre, dans des espaces fermés.

On remarque aussi que les murs intérieurs sont couverts du même matériau monolithique que leur homologue extérieur. Il s'agit du Shirasu, ce fameux sol volcanique, qui possède une jolie teinte blonde, imitée par le revêtement de sol en bois clair. Le Shirasu, en plus d'être ignifuge, est reconnu pour sa capacité d'absorber la chaleur et l'humidité, permettant ainsi de contrôler naturellement et écologiquement le climat à l'intérieur de la maison. Par ailleurs, afin d'assurer la stabilité de la construction, ce matériau écologique et léger a été mélangé avec du ciment.