Gadgets amusants pour votre logement

Le designer Nicolas Ghilissen a créé une lampe qui illumine et anime la pièce, non seulement par sa lumière, mais aussi avec sa forme unique. Les lampes allient une structure industrielle formée d'un trépied disponible dans une palette de couleurs fantaisiste. De plus, comme vous pouvez le voir sur la photo, les lampes sont disponibles en deux tailles, et leur échelle, autant dans sa version courte et mignonne que dans sa forme allongée et haute, permet de contribuer à l'atmosphère joyeuse et ludique que ces lampes véhiculent.