Une Rénovation qui a Tout pour Plaire !!

Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle salle de bains ? C’est un changement merveilleux ! Les carreaux anciens ont été substitués par des carreaux de format horizontal, et aussi les meubles et les appareils sanitaires ont été changés par d’autres plus modernes, en noir et blanc et avec des lignes simples. Les toilettes et le meuble du lavabo sont des pièces suspendues, de façon à ce que la sensation d'amplitude dans l'espace soit plus grande.