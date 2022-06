Le Changement Hallucinant d'un Logement Abandonné !!

Dans la salle de bains, il a été décidé d'opter pour un look épuré et élégant, avec de nouvelles lignes de santé minimalistes et plus modernes. Les surfaces sont lisses et propres et tendent vers une touche fraîche et moderne. Pour le stockage des objets utiles, il a créé une niche avec la même finition que les murs qui permet d'économiser beaucoup d'espace et ajouter un clin d'œil créatif à la décoration.