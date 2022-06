Petit balcon, grands plaisirs

Avant de vous lancer dans les travaux d’aménagement du balcon, il s’agit de définir le style et l’usage que vous souhaitez en faire. Et tout ça dépend du climat et de l’exposition du balcon : difficile de créer un jardin méditerranéen avec un mobilier qui restera en extérieur toute l’année quand on vit en Alsace par exemple. Une fois ce type de contraintes pris en considération, tout est permis à une condition : être vigilant quant au poids de vos installations. En effet, les balcons n’ont pas une résistance infinie à cet égard. Il faudra donc chercher à privilégier les éléments légers et à disposer les éléments les plus lourds à proximité de la façade.