5 Conseils pour Retomber Amoureux de votre Maison !!

Dans la cuisine, on a tous envie d'avoir un espace pour travailler et cuisiner, ainsi qu'une zone permettant de manger un repas rapidement sans se prendre la tête. Pourquoi ne pas ajouter un îlot dans votre cuisine? La cuisine que l'on voit à l'image n'est pas une île, mais une péninsule, et en plus des nombreuses fonctions qu'elle remplit, elle abrite encore pleins d'espaces de rangement. Les bancs en bois permettent aux résidents de prendre le petit déjeuner sans chichis, rendant la journée beaucoup plus fonctionnelle. Inspirez-vous de ce projet de cuisine de style scandinave.