Un Duplex de 89 m² Magnifiquement Rénové !!

Les architectes ont choisi de renouveler complètement le décor en utilisant un nouveau thème décoratif aux couleurs plus sobres et sophistiquées que celles d’avant la rénovation. Nous avons donc un ensemble de gris, blanc et rouge qui rend l’intérieur bien plus moderne. Le sol est uniforme à travers tous l’espace, les meubles sont sobres, et la pièce principale est bien ordonnée. Même sans rénover son intérieur, on peut arriver à le moderniser en se débarrassant du superflu. Voici plusieurs astuces pour désencombrer dans cet article : Désencombrer la maison en 6 étapes.