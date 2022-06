6 idées de Peintures qui Métamorphosent la Maison !!

Cet espace de cuisine dans lequel le blanc prédomine est dynamisé par cette teinte soutenue de jaune qui vient éclairer toute la pièce. A la fois lumineux et chaud, cette teinte solaire par excellence confère d'entrée de jeu un côté tonifiant et anti-déprime à la pièce et se marie à merveille avec le plan de travail en bois massif.

Les nuances riches et intenses du bois sont mises en valeur par cette couleur jaune et permettent de rendre l'espace convivial et accueillant avec simplement quelques touches dynamisantes appliquées ça et là.