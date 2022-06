5 idées Déco pour une Chambre SOPHISTIQUÉE.!!

Les experts de LUCAS LAGE ARQUITETURA ont décoré cette chambre comme une salle pleine de couleurs douces et avec des touches de rouge. L'organisation se fait sentir dans tous les détails des rideaux à l'ensemble des draps et des oreillers. Dans ce style de chambre, les éléments clés sont utilisés pour poser la base, mais il est ici plus important de ne pas rendre la déco trop complexe et esthétiquement lourde. On se sent à l'aise et confortable dans la chambre. Regardez les photos, les lampes et abat-jour ici sont utilisés pour apporter de l'élégance et de la simplicité.