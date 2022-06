Toilettes extraordinaires et accessoires pour salle de bains

Découvrez les toilettes Ecodomeo au design sobre et intrigant. Ces toilettes écologiques fonctionnent via l'ajout d'une pièce de compostage pour les matières fécales et les papiers à l'arrière des toilettes, par exemple. Ce système doit être nettoyé environ deux fois par an, pour une durée de 15 minutes. Le compostage est réalisé grâce à des organismes intégrés lors du montage de vos toilettes. N'ayez aucune crainte le compost n'est en aucun cas dangereux pour votre santé, puisque le compostage anéantit les éléments pathogènes. Pour plus d'informations sur l'entreprise Ecodomeo, n'hésitez pas à cliquer sur le profil de la compagnie sur notre site. Existant depuis 2009, l'entreprise a pour vocation de développer la commercialisation des toilettes sèches, que cela soit pour les particuliers ou les professionnels.