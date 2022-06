Extension Contemporaine pour Maison Rustique !!

Le projet d'aujourd'hui est l'incarnation même d'un mariage réussi entre l'ancien et le nouveau, le rustique et la modernité, la noblesse et la fonctionnalité. Il s'agit en effet d'une superbe extension réalisée par nos experts Belle Ville Architecture, des architectes basés à Paris.

On vous fait visiter sans plus attendre, une belle maison traditionnelle située dans les Cévennes. En avant pour la visite!