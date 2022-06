Une Maison sans Style devient un Cocon de Design !!

Situé dans une province occupée et fortement peuplée de Corée du Sud, Kwanggyo APT était auparavant une maison encombrée et terne. La conception, la décoration et même l'éclairage étaient inhospitalier et déprimant. Mais il y avait beaucoup de place pour l'amélioration, que les décorateurs et designers d'intérieur d'Homelatte ont réalisé et exécuté avec panache. L'appartement se répercute maintenant sur l'esprit métropolitain et intelligent urbain de la province sud-coréenne, mais maintient toujours un aspect chaleureux et conviviale. L'utilisation intelligente des tons pastel et bois clair aux teintes avec l'accent sur la fonctionnalité moderne a transformé la vieille demeure en un sanctuaire contemporain de toutes sortes. Venez avec nous pour l'explorer un peu plus!