Création d'un intérieur Ultra DOUILLET !!

Avant que les architectes refassent l'appartement, le coin-repas était muré comme on peut le voir ici. L'entrée de la salle à manger était une porte de taille de standard. Ceci rendait l’appartement plus petit et plus sombre, mais avait aussi limité la lumière naturelle dans l’espace à manger. Le plan était d'abattre ce mur. Regardons de plus près ce qui est arrivé…