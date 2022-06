Une Transformation IMPRESSIONNANTE !!

Le résultat final est spectaculaire, et peut se résumer en un seul mot : minimalisme ! Le blanc se détache sur tout, et grâce au choix d'un espace ouvert, donne à cette zone une luminosité inattendue. Les poutres en bois ont été restaurés, ainsi que la grande hauteur des plafonds. Tous les intérieurs ont été complètement repensés et redessinés, pour un effet surprenant.