La Rénovation HALLUCINANTE d'une Maison Familiale.!!

Et voici la salle de bains après la rénovation et le réagencement menés à bien par nos experts. Comme vous le voyez, la teinte claire des carreaux de faïence permet de plonger la pièce dans un hâle de lumière jaune et douce. La salle de bains a été aménagée avec une douche moderne et design et les WC sont désormais suspendus.