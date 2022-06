Cette Maison Moderne va vous Couper le SOUFFLE.!!

Comme mentionné plus haut, un escalier permet d’accéder à l’étage, et un second nous emmène jusqu’au toit plat. Le premier escalier aboutit vers une terrasse. De cette terrasse, on peut accéder au second escalier. Entre les deux escaliers se trouve un prolongement en béton qui crée une fontaine au-dessus de la piscine ! Sous la terrasse du premier étage, nous avons une autre terrasse : un espace de détente semi couvert autour de la piscine.