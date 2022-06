Pour insuffler votre touche personnelle à la déco de votre salon, quelque soit son style, il faut d'abord écouter vos envies et goûts en matières de couleurs et de matériaux. Le salon idéal est celui dans lequel vous vous sentirez à l'aise tout en le trouvant particulièrement beau.

Dans le cas d'un salon de style moderne, vous aurez toute la liberté de choisir ce qui selon vous, représente le style contemporain. Bien sûr, des matériaux comme le verre et l'acier auront rapidement fait de rendre votre intérieur beaucoup plus moderne. Mais vous pouvez également créer un salon dans lequel le bois et le marbre seront très présents.

L'important est d'être radical dans ses choix et de choisir des formes et des finitions qui donneront un aspect contemporain à votre mobilier et votre intérieur. Découvrons de suite ces 5 idées révolutionnaires pour un salon moderne!