Mosaïque dans la salle de bains

L'ambiance et le design de cette salle de bains se basent sur différentes nuances de violet, juxtaposées avec du blanc. Tout y est conçu de manière à ce que l'on voyage dans les champs de lavande de la Provence. Les carreaux de mosaïque utilisés, se composent d'éléments de céramique aux couleurs de lilas et violet associés à des objets décoratifs servant également à notre toilette quotidienne dans la même teinte, et le tout subjugué par le parfum enivrant dégagé par le pot de lavande siégeant sur le comptoir! Cette palette de couleurs se combine parfaitement avec les sanitaires blancs et autres accessoires décoratifs. Ainsi, vous pénétrez ici dans une salle de bain élégante, un brin ensoleillé, et au parfum de la Méditerranée. Que demander de plus ?