Les Secrets d'une Belle Maison et son intérieur en Bois.!!

Aujourd'hui, nous allons vous montrer une maison, où nous trouverons l'inspiration de sa façade à son intérieur spectaculaire. C'est une résidence de style asiatique conçue par l'équipe d'architectes du Gran Design, les propriétaires voulaient avoir le sentiment qu'ils vivent dans leurs rêves. Ils ont essayé de recréer un peu de ce qu'ils ont vu et vécu dans leurs voyages, avec des environnements modernes avec des matériaux naturels, idéal pour un climat tropical, avec des détails bien entretenus, en gardant la chaleur de la maison sans perdre le sentiment que l'on ressent lors de la visite d'autres cultures différentes de votre ville ou région. Une maison équipée avec le meilleur, confortable et élégante. Voulez-vous en savoir plus? Restez avec nous…