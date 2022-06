À la recherche d'un meuble en bois massif?

Le style scandinave est un choix excellent pour concevoir un intérieur à la fois chic et décontracté. Il mêle des matériaux naturels – principalement le bois – à des teintes claires et lumineuses, pour un résultat à la fois organique et raffiné. Et c'est exactement ce que fait la table de la designer Feryel Mokni, qui révèle ici ses racines suédoises. Tout d'abord, nous sommes charmés par les proportions généreuses de cet ensemble de table et de bancs en bois clair et naturel, qui invite à des soupers animés entre amis et des rencontres joyeuses en famille. Cependant, ce qui rend cette table unique, c'est les orifices et les creux qui ont été aménagés à même le plateau de la table et qui agissent comme un guide pour structurer la mise en place des couverts et des décorations. Ainsi, de petits trous accueillent des chandelles, des trous plus larges abritent des arrangements floraux et des cercles creusés nichent les bols et assiettes de vos convives. À bas la nappe! Ici, les riches teintes du plateau de bois suffisent à créer une ambiance chic et décontractée alors que les divers variations et percements créés un système organisé et harmonieux!