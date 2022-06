Avant / Après : 5 petites cuisines totalement métamorphosées !!

Incroyable ! Le résultat n'a plus rien à voir avec l'espace initial. Les carreaux cassés et les sols abîmés ont complètement disparu. À la place, on trouve un espace moderne et sobre dans les tons gris et blancs qui offre tout le confort nécessaire à cette pièce.

Découvrez maintenant Un Appartement de 74 m² INTÉGRALEMENT Rénové.!!