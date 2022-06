Revêtement extérieur en métal

Le métal est un matériau beau, tout simplement. On peut facilement le transformer et l’adapter à différentes formes pour un effet visuel saisissant. Voici ici un exemple de revêtement métallique plat. Associé à beaucoup de béton, il permet de mettre en valeur le style industriel de cette magnifique maison. Avec son look moderne et industriel, elle dénote avec les propriétés des alentours et c’est tant mieux !