5 idées MAGNIFIQUES pour un Jardin de Façade.!!

En aménageant un vaste parterre de fleurs de différentes variétés, tailles et avec des périodes de floraison échelonnées sur l'année, vous rendrez sublime les abords de votre maison. Le seul inconvénient est qu'il faudra y consacrer un peu de temps et d'énergie pour maintenir la zone désherbée et entretenue. Mais quand on aime on ne compte pas.