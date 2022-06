Chaises transparentes : en apesanteur

En 1938, le groupe Austral, composé de Antonio Bonet, Juan et Jorge Ferrari Kurchan, créé la chaise BKF. Conçue avec du métal et du cuir, elle reçoit le surnom de Chaise Papillon (ou Butterfly Chair) à cause de ses formes organiques. Le succès est incroyable : après avoir fait le tour du monde, elle devient l’une des icônes du design du XXème siècle. Ce modèle est quant à lui fabriqué depuis 1951 et appartient à la marque française Airborne (cocorico !), dont on vous parlait déjà ici. Cette chaise est certainement l’un de leur modèle les plus transgressifs. Le cuir a été remplacé par une couche de plastique transparente, pour une alternative versatile qui sera parfaite à l’intérieur comme à l’extérieur.