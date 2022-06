8 Sublimes Salles de Bains Minimalistes.!!

Comme son nom l'indique, minimal. Aux antipodes du baroque et de ses fioritures, à l'opposé du pop art et de ses couleurs criardes, le style minimal se traduit par des lignes épurées, réduites à l'essentiel. Aujourd'hui, nous découvrons l'application du présent style à différentes salles de bains toutes les unes plus intéressantes et élégantes que les autres.