Une Maison Moderne Absolument Parfaite !

La maison est formée dans un simple volume cubique avec un toit plat. Les murs blancs et les fines lignes noires sur le toit et autour des ouvertures donnent cet aspect contemporain très pur à l’habitation. C’est une architecture simple, mais la maison reste très accueillante, surtout grâce à sa luminosité et son éclairage une fois la nuit tombée.