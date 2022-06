10 salles de bains de luxe

Ce premier exemple d'une salle de bains d'une villa située à Palm Beach en Floride respire l'élégance et le luxe au vue des lignes architecturales et du décor choisi. Une maison de style traditionnel et classique, et possédant des vues à couper le souffle, le type de propriété que nous pourrions retrouver dans nos très chères séries américaines. Cette villa appartient probablement à une personne de très riche au goût bien défini. L'on peut s'imaginer l'ensemble de la propriété de la sorte, décorée d’œuvres d'art et d'objets de décoration incroyables, de meubles onéreux combinés avec des des espaces de vie et vaste et confortable permettant aux propriétaire de jouir d'un luxe infini.

La salle de bain que nous voyons dans l'image fait partie de l'une des suites de la maison, et se distingue par son aspect majestueux généré par la luminosité et le design luxueux. L'utilisation de miroirs qui reflètent et amplifient l'espace, l'utilisation du marbre et la blancheur de l'espace de revêtement sont les principaux éléments clés de cet environnement. Au fond de l'image, vous pouvez apercevoir deux espaces qui se réfèrent à des zones isolées que sont la douche et WC. Des pointes de couleur dorée sont ajouté grâce au revêtement au sol. Les fleurs apportent ue touche de fraîcheur à l'espace et les lampes décorative viennent compléter l'ensemble en amenant élégance et raffinement.