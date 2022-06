Murs en Placoplatre: 10 idées GÉNIALES à Copier.!!

Nous dédions cet article aux murs en placoplatre, et à leurs alternatives. Pratiques, décoratifs, les murs en placoplatre résolvent des problèmes de place, parfois ils offrent une alternative aux meubles. Ils peuvent être placer partout, et pour n'importe quel but. En cuisine, pour créer des étagères ou pour donner vie aux séparations pratiques. Dans la chambre à coucher, pour créer une armoire sans enlever de la lumière. Dans le séjour, comme siège pour une cheminée, pour élargir un pilier ou pour recouvrir une colonne abîmée. Dans cet article vous trouverez 7 idées et 3 alternatives, pour vos murs en placoplatre.