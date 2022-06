Markthal Rotterdam : un marché public aux Pays-bas

Les étals du marché du Markthal Rotterdam sont ouverts tous les jours de 10h à 20h et le dimanche de 12h à 18h. Les restaurants sont ouverts plus longtemps et ont leur propre entrée qui donne sur la rue. Dans un futur proche, les toits des différents étals seront couvert de plantes et de végétations qui, en plus de donner un aspect des plus esthétiques au marché, serviront à améliorer la qualité de l'air et, qui sait, produire en petit qualité des fruits et légumes qui pourront être utilisés par les commerçants.

Par ailleurs, il se tiendra régulièrement dans la halle des événements spéciaux reliés au monde de la nutrition. Dans le De Wereld van Smaak (Le monde des saveurs), il est possible de découvrir les dernières tendances et les développements dans l'industrie alimentaire sous la forme d'un laboratoire vivant, d'un espace d'exposition et d'une école de cuisine à proximité.