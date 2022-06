Top 5 de la Semaine: des idées Époustouflantes à Copier.!!

L'envie d'été nous contamine en chaque période de l'année. Une image, un son ou une odeur spéciale suffit pour libérer l'envie irrésistible et le besoin de relaxation absolu, réchauffé par le soleil et rafraîchi par le vent. Une émotion qui allège l'âme du poids de la vie de tous les jours, n'est ce pas ? Aujourd'hui nous allons justement réveiller ce sentiment, et pour ce faire nous devons nous diriger vers une terre enchantée de panoramas et d'histoire ancienne : la Sicile ! L'architecture peut aussi susciter des émotions. L'objet de notre article est une ancienne demeure rurale datant de la fin du XIXe siècle. Le projet de rénovation est l'oeuvre de l'architecte Viviana Pitrolo.

Découvrez cette réalisation extraordinaire!