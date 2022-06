Idées pour une cuisine ouverte

Vous disposez d'un espace ouvert et libre et vous vous demandez comment aménager les différents espaces de vie comme la cuisine, la salle à manger et le salon? Une solution simple et efficace est d'installer les différents programmes en strate de sorte que chaque espace est défini tous en restant connecté aux autres pièces. Installez ainsi les meubles et le mobilier, comme dans le cas présent le comptoir de cuisine et la table à manger, de manière linéaire afin de créer une harmonie géométrique, tout en simplicité. De plus, cet intérieur dessiné par Arnaud Lenoir pour la compagnie française blackStones intégre un magnifique foyer, peint d'une teinte orange dynamique, qui poursuit cet effet de stratification et profite autant au salon qu'à la salle à manger et même la cuisine.