Une Rénovation Moderne et Conviviale !!

Que pensez-vous de la nouvelle salle de bain? Le changement radical est impressionnant. Les vieilles tuiles bleues ont été remplacées par de larges tuiles de carrelage blanches installées à l'horizontal. Les nouveaux meubles et les équipements de la salle de bains sont plus modernes. Les différentes zones de la salle de bains sont facilement accessibles et les architectes ont privilégié un design qui favorise le gain d'espace. Par exemple, les toilettes et le meuble sous l'évier sont suspendus au-dessus du sol. Ainsi, la sensation d'espace est valorisée et la salle de bains semble plus aérée.