La Rénovation Extraordinaire d'un Petit Studio.!!

À première vue, cet espace tout en longueur ne ressemblait pas à l'espace de vie idéal. Cependant, les architectes ont réussi à séparer la pièce en plusieurs sections distinctes , ce qui rend ce studio agréable à habiter.

Un grand lit confortable avec une couverture patchwork promet des moments de repos calmes et tranquilles. Une petite table sur roues sert de la table de nuit, et un couple de plantes vertes ajoutent de la vie et de la couleur à cet espace au goût raffiné.