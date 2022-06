L'impressionnante MODERNISATION d'une Maison Rurale.!!

A première vue, la maison est radicalement différente. Le toit a été aplatit pour accueillir un niveau supplémentaire et un grand balcon. Cependant, lorsque l’on compare des éléments spécifiques, on s’aperçoit que l’emplacement et la taille des ouvertures ont été conservés : les portes et fenêtres en bois ont été remplacées par du vitrage, et le petit balcon au premier étage a été recréé de façon plus solide et moderne. Sur le côté, on peut aussi remarquer que certaines pierres d’origine ont été conservées, ce qui donne beaucoup de charme à l’habitation. Une rénovation respectueuse du bâtiment d’origine !