Comment Améliorer un Long Couloir Étroit.??

Dans ce livre d'idées, nous verrons comment il est plutôt possible de définir la configuration active, parce que le corridor ne continue pas à rester un espace anonyme et déconnectée de la maison, mais devient une partie de l'organisme titre national complet, comme un espace qui contribue seulement de se connecter, mais aussi à définir l'atmosphère.

couleurs vives et forte, ou une alternance modulée de nuances, ou même la géométrie et les raisons pour lesquelles une image sur les murs sont tous les moyens de donner une nouvelle vie et le souffle dans un long couloir étroit, le transformant en un espace organiquement intégré dans la maison.

Voyons comment.