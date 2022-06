5 écoles aux façades originales

Jeunes ou moins jeunes, nous avons tous déjà fréquenté une école, qu'il s'agisse d'un établissement pré-scolaire ou universitaire, d'une école secondaire ou d'une école de musique. Nous y sommes allés pour apprendre de nouvelles connaissances et compétences qui ont non seulement contribuées à nous offrir une meilleure formation relativement à notre emploi ou notre profession, mais aussi à faire de nous de meilleurs citoyens et individus. Cependant, malgré l'importance de cette éducation, beaucoup d'entre-nous ont vu l'école comme une corvée et étaient réticents de s'y présenter jour après jour, durant les années de leur formation.

Or, les photographies des projets que nous vous présentons aujourd'hui vous ferons certainement changer d'opinion : loin des espaces mornes et ennuyeux de nos cauchemars du passé, nous découvrons des projets agréables, colorés et dynamiques! C'est en effet cinq projets d'écoles européennes, réparties aux quatre coins du continent, que nous vous offrons à travers les photographies de leurs façades qui vous paraîtront, nous en sommes persuadés, accueillantes, élégantes et même invitantes!