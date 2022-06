10 Idées Pas Chères pour Salon Design!!!

Utiliser des vases et disposer efficacement les meubles et le luminaire, est très important dans la décoration d'un salon classique auquel l'on veut apporter une petite touche de modernité. L'avantage de meuble noir, est son insertion facile dans des pièces de toute forme et de toute couleur; cependant les fauteuils en cuir exige un éclairage à l'aide de luminaires qui doivent s'harmoniser avec la pièce, car une bonne harmonisation des couleurs crée un style contemporain, lumineux et chaleureux , à un espace qui au départ donnait un environnement assez rustique. Ne pas hésitez à déplacer les meubles pour créer plus de place dans le salon, ce qui pourrait mettre en évidence l'éclat du nouveau design que l'on veut créer.