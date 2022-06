Une Maison qui Cache un Grand SECRET !!

Une fois à l'intérieur, on découvre une fabuleuse cuisine moderne totalement ouverte sur l'extérieur grâce aux immenses portes vitrées. L'îlot central permet d'offrir un espace très fonctionnel et extrêmement convivial. On aime particulièrement le contraste du bois au sol, du verre sur le parois et des panneaux en gypse fibreux au plafond.